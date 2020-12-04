Son dakika ekonomi: Kibar Grubu çalışanlarından eğitim ve çocuk hareketi

Edinilen son dakika haberine göre Kibar Holding'in 2 yıl önce hayata geçirdiği kurum içi gönüllülük projesi Kibar Gönüllüleri, çalışmalarıyla sosyal etki oluşturmaya devam ediyor.

Kibar Holding'in 2 yıl önce hayata geçirdiği kurum içi gönüllülük projesi Kibar Gönüllüleri, çalışmalarıyla sosyal etki oluşturmaya devam ediyor.

Kibar Holding'in 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'ne ilişkin açıklamasında görüşlerine yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Kibar Gönüllüleri'nin holding için büyük önem taşıdığını bildirdi.

Çalışmalarının odak alanını eğitim ve çocuk olarak belirleyen Kibar Gönüllüleri'nin her geçen yıl hedef büyüttüğünü aktaran Kayabaşı, sosyal sorumluluğun, grup için bir kurum kültürü olduğunu kaydetti.

Kayabaşı, sahip oldukları bilinç ve farkındalıkla 2018 Aralık'ta hayata geçirdikleri Kibar Gönüllüleri projesinin, grubun bilhassa eğitim ve çocuk alanlarındaki sosyal sorumluluk projelerini sürdürülebilir kılmayı amaçladığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kibar Gönüllüleri, ilk yılında 25 projeyi hayata geçirerek 2 bin saat gönüllülük çalışması yaptı. Okulların ihtiyaçlarının giderilmesi, kütüphaneler kurulması, sosyal aktiviteler düzenlenmesinin yanı sıra, Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda satranç ve zeka atölyesi, kütüphane, tasarım-beceri atölyesi kurulması gibi ciddi çalışmalarla birçok ilke imza atıldı. Bu çalışmalarla 4 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Çocuklar yarınlarımızın güvencesi. Onlar için sorumluluk almaya devam edeceğiz."

Pandemi "gönüllülük" için engel değil

Açıklamada verilen bilgiye göre, pandemi koşulları nedeniyle eğitimin dijital platformlar üzerinden yapılmasıyla çalışmalarının sekteye uğramasını engellemeyi amaçlayan Kibar Gönüllüleri, online gönüllülük hareketi başlattı.

Yaklaşık 2 aydır gerçekleştirdikleri çalışmalarla oryantasyon ve teknik süreçleri dijital ortama taşıyan Kibar Gönüllüleri, 2021'de online projeler aracılığıyla çocukların hayatında fark yaratmaya odaklanacak.

Grup genelindeki tüm gönüllülük çalışmaları kibargonulluleri.com üzerinden takip edilebiliyor ve dijital süreçlerle gönüllülük faaliyetlerinin etki alanının genişletilmesi hedefleniyor.

STK'lar ile iş birlikleri devam ediyor

Kibar Gönüllüleri 2 yıldır Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Darüşşafaka adına İstanbul Maratonu'nda koşarak bağış topluyor. Gönüllüler arasında yapılan oylama sonucu TEV ve Darüşşafaka'nın belirlenmesinin ardından gönüllüler iki sivil toplum kuruluşu için bağış toplayarak daha fazla çocuğun eğitimine destek olunmasını sağlıyor.

Kibar Gönüllüleri'nin, kuruluşunun üzerinden geçen bir yıllık sürede hayata geçirdiği projeler ve gönüllülük faaliyetleri Kibar Gönüllüleri Faaliyet Raporu aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan