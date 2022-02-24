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Kharkiv yakınlarında şiddetli patlama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'da Rusya'nın harekatına devam ettiği Kharkiv kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Ukrayna'da Rusya'nın harekatına devam ettiği Kharkiv kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Ukrayna'nın kuzeyinde Rus sınırına yakın bölgede çatışmalar sürüyor. Kharkiv kenti yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yoğun bir ışığın gökyüzüne yayıldığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kharkiv yakınlarında şiddetli patlama

Kharkiv yakınlarında şiddetli patlama

Kharkiv yakınlarında şiddetli patlama

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Patlama, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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