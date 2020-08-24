Son dakika haberi... Kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle öldü Son dakika habere göre SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen Cemil Soycan (56), hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen Cemil Soycan (56), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kabaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cemil Soycan, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürülen Soycan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Ayvacık

Kaynak: DHA