Son dakika haberi! Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü Son dakika haberi... ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan Şıho Sevindi (36), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan Şıho Sevindi (36), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Oyratlı köyünde meydana geldi. 3 çocuk babası Şıho Sevindi, bahçede bulunan ve kesmeye çalıştığı ağacın devrilmesiyle altında kaldı. Durumu gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevindi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Sevindi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: DHA