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Son dakika haberleri... Kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi yakalandı

Son dakika haber: - Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

MUĞLA (İHA) - - Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu hakkında terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şüpheli Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile Fethiye'de yakalandı.

M.K. isimli şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Bekir Tosun - Murat Yalçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Muğla, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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