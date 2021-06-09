Son dakika haberi | KEŞİF DÖNÜŞÜ KAZA 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1'İ AVUKAT, 3 SİVİL ÖLDÜ (3) KAZA KURBANI AVUKAT AVUNCA TOPRAĞA VERİLDİ
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Son dakika haberi | KEŞİF DÖNÜŞÜ KAZA 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1'İ AVUKAT, 3 SİVİL ÖLDÜ (3) KAZA KURBANI AVUKAT AVUNCA TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberi | KEŞİF DÖNÜŞÜ KAZA 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1'İ AVUKAT, 3 SİVİL ÖLDÜ (3) KAZA KURBANI AVUKAT AVUNCA TOPRAĞA VERİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyündeki keşif sonrası meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Metin Avunca için saat 21.00'de ilçe mezarlığında cenaze namazı kılındı.

Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyündeki keşif sonrası meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Metin Avunca için saat 21.00'de ilçe mezarlığında cenaze namazı kılındı. Yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazı sonrası Avunca, gözyaşları arasında toprağa verildi.Bu arada trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk'ün cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi İzmir'e gönderileceği öğrenildi. Kazada hayatlarını kaybeden Eyüp ve Gülcihan Bozyel kardeşlerin de yarın toprağa verileceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi | KEŞİF DÖNÜŞÜ KAZA 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1'İ AVUKAT, 3 SİVİL ÖLDÜ (3) KAZA KURBANI AVUKAT AVUNCA TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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