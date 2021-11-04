Son dakika haberi! Keşan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Keşan'dan İpsala istikametine giden Y.E. idaresindeki 22 PG 976 plakalı otomobil, Korucuköy Kavşağı'nda, H.T'nin kullandığı 22 PD 383 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücü Y.E. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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