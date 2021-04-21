Son dakika haberi... Keşan'da telefon direğine çıkan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberler: Keşan ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kediyi Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Keşan ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kediyi Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi Çayır Sokak'taki bir telefon direğine tırmanan kedi burada mahsur kaldı.
Kedinin sesini duyan vatandaşlar, durumu Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, çıktığı telefon direğinde mahsur kalan kediyi aşağı indirdi.
Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel