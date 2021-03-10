Son dakika haberi! Keşan'da salgına karşı tedbirlere daha fazla uyulması çağrısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, salgına karşı tedbirlere daha fazla uyulması çağrısında bulundu.

Helvacıoğlu, Edirne Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın tedbirlerini artırdıklarını söyledi.

İlçede bölgesel karantinaların olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Mahalle ve köy karantinaları oluyor, işletme kapatmalarına kadar sıkı önlemler alınıyor. Sokağa çıkma yasağı yok ama gönüllü karantinada vatandaşlarımız geçtiğimiz hafta sonu kurallara uydu. Halkımıza teşekkür ediyorum. Keşan'ın vakaları Edirne'yi kırmızı yapmaya yeter derecede yüksekti. Bugünlerde alınan tedbirler inşallah önümüzdeki yakın süreçte Edirne'nin de rengini olumlu değiştirecek kadar. " diye konuştu.

Tüm kurumların tedbirlere yönelik olağanüstü çabası olduğunu aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Valimin ifadesi vardı 'Keşan'da yangın var' diye, gerçekten bu yangını söndürecek olan bizler değiliz. Bir belediye başkanı olarak keşke elimden gelse de virüsü yok etsem. Keşan halkına güveniyoruz. Keşan halkı bu vakaları bu seviyeye getirdiyse kaldırmasını da bilir. Önümüzdeki süreçte Keşan'ın renginin mavi ya da sarıya döneceğine inanıyorum. Esnafımız zor durumda. Pazaryerlerimizi bile kapadık. Olağanüstü tedbirler almaya başladık. Sadece semt pazarlarımız açık. Bu konuda önlemler sürüyor. Başarıya doğru gidiyoruz. Olumlu sonuçlar almaya doğru giriyoruz. Tedbirlerin bitmesi anlamına gelmiyor."

Helvacıoğlu, salgını bitirmenin tek yolunun tedbirlere titizlikle uyulması olduğunu vurguladı.

Edirne'de de Türkiye'de de vaka ortalamasının yükselmeye başladığını ifade eden Helvacıoğlu, "Bahar geliyor, yaz geliyor. Boğazımıza kadar geldi. Ciddi şekilde tedbirlere ihtiyacımız var. İşletmelerimizi, esnafımızı düşünmeliyiz. Çağrıda seferberlik içindeyiz bunu başaracağımızdan eminim, bu pazartesi olmadı ama önümüzdeki pazartesi günü gönüllü karantinalar devam ettiğinde Edirne'nin renginin değişeceğini herkesin mutlu olacağı bir tablo olacağına inanıyorum. Hastanelerimizde yoğun bakımlarda artışlar sürüyordu şu anda kontrol altında ama bitmiş değil." diye konuştu.

Helvacıoğlu, Keşan'da Edirne'den gelen polis ve jandarmanın da görev yaptığını Saros Körfezi'ne giriş çıkışların kontrol edildiğini ve tedbirlerin artırıldığını dile getirdi.

Apartmanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldığını, marketlere HES koduyla girilebildiğini, park ve bahçelerin kapandığını vurgulayan Helvacıoğlu, "Bu da salgınla mücadelede başarıya götürüyor Keşan'ı. Vakaların olduğu mahallelerdeki okullar kapalı şu anda. 4-5 mahallemizde sorun yaşıyorduk. Gelen haberler iyileşme yönünde. Perşembe yarın cuma, cumartesi ve pazar Aksaray'da ve Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi gönüllü karantina değil de, eve girme eve kapanma ile daha iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci