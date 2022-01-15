Son dakika haberleri... Keşan'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Keşan ilçesinde çıkan yangında park halindeki araç kullanılamaz hale geldi.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde çıkan yangında park halindeki araç kullanılamaz hale geldi.
İstasyon Mahallesi'nde park halindeki bir aracın motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden çevredekiler Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
Vatandaşların da su şişeleri ile müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.