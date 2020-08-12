Son dakika haberi: Keşan'da orman yangını
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Son dakika haberi: Keşan'da orman yangını

Son dakika habere göre EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki Korudağ mevkiinde çıkan orman yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Son dakika haberi: Keşan'da orman yangını
12.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:01

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki Korudağ mevkiinde çıkan orman yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında, ilçeye bağlı Bahçeköy'deki Korudağ mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 57 personel ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle 17.30 sıralarında kontrol altına alındı.Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da, beraberinde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve bölgede bulunan Edirne İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Soytürk'le birlikte olay yerine giderek, bilgi aldı. Yangın sonucu yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.


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Kaynak: DHA

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