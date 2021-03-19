Son dakika haberi: Keşan'da kapalı olan halk pazarı, HES kodu uygulamasıyla yeniden açılıyor

Son dakika haber... Çok yüksek riskli illerden Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan halk pazarı, HES kodu uygulamasıyla yeniden açılacak.

Çok yüksek riskli illerden Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan halk pazarı, HES kodu uygulamasıyla yeniden açılacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir süreden belir kapalı olan pazarı sıkı tedbirlerle yeniden hizmete açacaklarını belirtti.

Halk pazarının aynı yerinde ve gününde açılacağını aktaran Helvacıoğlu, "Cumartesi pazarına kavuşuyoruz. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Keşan'ın cumartesi günleri kurulan halk pazarının yeniden açılmasına karar verdi." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, pazara girişlerin HES kodu uygulamasıyla olacağını belirterek, esnaf ve vatandaşlardan salgın tedbirlerine önem göstermelerini tavsiye etti.

Vatandaşların kalabalık oluşturmayacak şekilde alışverişlerini hızlı şekilde yapmalarını öneren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Halk pazarında tezgah açacak esnafımız kesinlikle HES kodu oluşturmalı. Zabıtamız ve polisimiz tarafından da pazaryeri girişlerinde veya tezgah aralarında vatandaşımızın HES kodunu sorgulayacak. Lütfen herkes HES kodunu alsın. Uzun zamanın ardından halk pazarımız yeniden cumartesi günü kurulacak. Sosyal mesafe, hijyen ve kurallara uymak dahilinde pazarımızı en iyi şekilde açmak için çaba sarf ediyoruz.

Bu konuda belediyemiz, odalarımız ve emniyetimiz olarak olağanüstü çaba harcayacağız. Vatandaşımızın da bize yardımcı olmasını istiyoruz. Pazarda alışverişini yapan vatandaşımız en hızlı şekilde evine dönmeli. Kalabalık oluşturmamak için mümkünse seyrek tezgahlarda alışveriş yapalım. Bir daha pazaryerinin kapanmaması için hem esnafımızın hem vatandaşımızın hem de çarşı esnafımızın bize yardımcı olmasını temenni ediyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar