Son dakika haberi | Keşan'da banka önünde bekleyenlere "sosyal mesafe" uyarısı
Son dakika haberine göre Keşan ilçesinde banka önünde bekleyen vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısı yapıldı.
05.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:00
Keşan ilçesinde banka önünde bekleyen vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısı yapıldı.
İlçede bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Özellikle kredi başvurusu yaptıktan sonra banka önlerinde bekleyen vatandaşların yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gözlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kuralı ihlal eden vatandaşları uyardı.
Uyarının ardından vatandaşlar gerekli önlemleri aldı.
Kaynak: AA