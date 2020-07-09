Son dakika haberi! Keşan'da 394 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Gelen son dakika haberlerine göre Keşan ilçesinde 394 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
09.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:00
Keşan ilçesinde 394 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Keşan-Enez yolu Siğili köyü yakınlarında lastiği patlak şekilde yol kenarında park halindeki 59 ZN 806 plakalı kapalı kasa kamyonette arama yaptı.
Aramada 394 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili D.O. gözaltına alındı.
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Kaynak: AA