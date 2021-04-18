Son dakika haberi... Kerkük'te uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi... Kerkük'te uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi... Kerkük'te uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 5 bin uyuşturucu hap ve 1 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildiği belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 5 bin uyuşturucu hap ve 1 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada narkotik ekiplerinin kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir adrese baskın düzenlediğini belirtti.

Nuri, baskın sonucu yaklaşık 5 bin uyuşturucu hap ve 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Uyuşturucu maddenin yurt dışından temin edildiğini aktaran Nuri, 2 kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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