Son dakika haberi | Kerkük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 okula kapatma cezası verildi
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Son dakika haberi | Kerkük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 okula kapatma cezası verildi

17.12.2020 01:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 01:50
Son dakika haberi | Kerkük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 okula kapatma cezası verildi

Son dakika haberlerine göre Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ve daha önce uyarı alan 4 okula kapatma cezası uygulandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ve daha önce uyarı alan 4 okula kapatma cezası uygulandığı belirtildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlem ve talimatlara uymayan 4 okula kapatma cezası verildiği belirtildi.

Daha önce okullara uyarı yapıldığı ifade edilen açıklamada, kararın, koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası ile Kerkük Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa alındığı kaydedildi.

Açıklamada, kentteki tüm eğitim kurumlarında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sıkı denetim yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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