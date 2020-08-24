Son dakika haberi! Kerkük'te DEAŞ saldırısında 4 asker öldü
Gelen son dakika haberine göre Irak'ın Kerkük kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 4 askerin öldüğü bildirildi.
24.08.2020 22:49 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:49
Irak'ın Kerkük kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 4 askerin öldüğü bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ militanlarının Kerkük karayolu üzerinde askere silahlı saldırıda bulunduğu kaydedildi.
Açılan ateş sonucu 4 askerin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.
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Kaynak: AA