Son dakika haberi... Kerkük'te DEAŞ mensubu 6 terörist yakalandı
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Son dakika haberi... Kerkük'te DEAŞ mensubu 6 terörist yakalandı

Son dakika haberi... Kerkük'te DEAŞ mensubu 6 terörist yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, kent merkezindeki Panca Ali semtinde DEAŞ mensuplarının kaldığı iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 6 kişinin yakalandığı ve sorgulama sırasında DEAŞ mensubu olduklarını kabul ettikleri kaydedildi.

Irak federal polis gücünün kentin kuzey batısında fırlatmaya hazır 5 adet roket ve roket atar ele geçirdiği ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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