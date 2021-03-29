Son dakika haberi: Kerkük sınırı yakınındaki Peşmerge güçlerine roketli saldırı
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Son dakika haberi: Kerkük sınırı yakınındaki Peşmerge güçlerine roketli saldırı

Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kerkük sınırı yakınındaki Peşmerge güçlerine roketli saldırı

Son dakika haber: Irak'ın Kerkük kentinin Altunköprü kasabasına yakın bir konumda konuşlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

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Irak'ın Kerkük kentinin Altunköprü kasabasına yakın bir konumda konuşlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Peşmerge Güçleri Kerkük Batı Cephesi Sorumlusu Nuri Heme Ali, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kerkük sınırında Altunköprü kasabası yakınındaki 5. Peşmerge Cephesine 3 roketle saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Ali, saldırı sonucu can ya da mal kaybı yaşanmadığını söyledi.

Ali, roketlerin hangi yönden ateşlendiğinin henüz bilinmediğini ancak olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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