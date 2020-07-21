Son dakika haberi | Kepez Belediyesi'ne 2 ödül Son dakika haberleri... Akdeniz Belediyeler Birliği(AKBB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Kepez Belediyesi, Üst Yapı Çalışmaları kategorisinde 'Bir Zamanlar Antalya Müzesi', Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları kategorisinde 'Evde Sağlık ve Bakım...

Akdeniz Belediyeler Birliği(AKBB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Kepez Belediyesi, Üst Yapı Çalışmaları kategorisinde 'Bir Zamanlar Antalya Müzesi', Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları kategorisinde 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti' projeleriyle 2 ödülün sahibi oldu.

Yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi, belediye hizmetlerinin niteliğinin artırılması, kentlilik bilincinin güçlendirilmesi, belediye projelerinin desteklenmesi ve başarılı belediye başkanlarının da teşvik edilmesini sağlayan 5. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nın 'EN'leri ödüllendirildi. Bu yıl 14 belediye ve 29 proje başvurusunun yapıldığı yarışmanın ödülleri, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. AKBB'nin 5.Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında Kepez Belediyesi, Üst Yapı Çalışmaları kategorisinde 'Bir Zamanlar Antalya Müzesi', Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları kategorisinde 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti' projeleriyle 2 ödülün sahibi oldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Bir Zamanlar Antalya Müzesi proje ödülünü Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti' proje ödülünü de Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin elinden aldı.

Fabrikanın idari binası, müzeye dönüştürüldü

5. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Üst Yapı Çalışmaları kategorisinde ödül alan 'Bir Zamanlar Antalya Müzesi', daha öncede Tarihi Kentler Birliğinin 2020 yılı Müze Özendirme Yarışması'nda 'Kent Müzeleri Ödülüne' de layık görülmüştü. Dokuma İplik Fabrikasını halkın kullanımına kazandıran Kepez Belediyesi, fabrikanın idari binasını da müzeye dönüştürmüştü. Ziyaretçilerin sesli rehber eşliğinde, 8 ayrı dilde gezme imkanı bulduğu Bir Zamanlar Antalya Müzesi'nde 2000 metrekare sergi alanı bulunuyor.

Sağlık hizmeti vatandaşın ayağına götürülüyor

Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları kategorisinde 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti' Projesi ile ödül alan Kepez Belediyesi, sağlık hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürüyor. Evde sağlık hizmeti, yatağa bağımlı, bakıma muhtaç, yaşlı ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor. Evde diş hekimi, evde berber, evde fizyoterapi gibi yenilikler ekleyerek bu alanda en kapsamlı hizmeti sunan Kepez Belediyesi, 68 mahallede yüzlerce kişiye evde sağlık hizmeti götürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA