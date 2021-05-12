Son dakika haberi | Kenya'daki seller nedeniyle 2 binden fazla kişi evlerini terk etti
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Son dakika haberi | Kenya'daki seller nedeniyle 2 binden fazla kişi evlerini terk etti

Son dakika haberi | Kenya'daki seller nedeniyle 2 binden fazla kişi evlerini terk etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Doğu Afrika ülkesi Kenya'da son 3 gündür devam eden seller nedeniyle 2 bini aşkın kişinin evlerini terk ettiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da son 3 gündür devam eden seller nedeniyle 2 bini aşkın kişinin evlerini terk ettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısında Migori ve Homa Bay bölgelerinde şiddetli yağışların beraberinde getirdiği seller nedeniyle yaklaşık 300 ev hasar görürken, mağdurlar hükümetten destek istedi.

Söz konusu bölgelerde 2 binden fazla kişi seller sonucu evlerini terk etti.

Seller, birçok yol ve köprüde de hasara yol açtı.

Yetkililer, şiddetli yağışların devam etmesi durumunda daha fazla kişinin evini terk etmek zorunda kalabileceği uyarısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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