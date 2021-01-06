Son dakika haberi | Kenya'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle açılan okullara 3 milyon öğrenci kayıt yaptıramadı
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Son dakika haberi | Kenya'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle açılan okullara 3 milyon öğrenci kayıt yaptıramadı

06.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:52
Son dakika haberi | Kenya'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle açılan okullara 3 milyon öğrenci kayıt yaptıramadı

Son dakika haberleri: Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesiyle açılan okullara 3 milyon öğrencinin kayıt yaptıramadığı bildirildi.

Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesiyle açılan okullara 3 milyon öğrencinin kayıt yaptıramadığı bildirildi.

Eğitim Kabine Sekreteri George Magoha, basına yaptığı açıklamada, ekonomik kriz, güvenlik sorunları, Kovid-19 korkusu, evlilik ve hamilelik gibi nedenlerle 3 milyon öğrencinin okula dönmek istemediğini söyledi.

Okula gelemeyen öğrencilerin çoğunluğunun kız çocuklarından oluştuğu bilgisini paylaşan Magoha, "Ülke genelinde bu hafta açılan okullara yüzde 80 katılım sağlandı." dedi.

Magoha, "Çeşitli nedenlerle okula gidemeyen çocukların eğitime devam etmesi için adım atılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 15 milyon öğrencinin bulunduğu Kenya'da yüz yüze eğitim 9 ay sonra başladı.

Salgın tedbirleri kapsamında spor, müzik ve drama gibi dersler dışındaki tüm etkinlikler ve okullar arası tüm ziyaretler 3 ay süreyle yasaklandı.

Kenya'da 97 bin 127 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1690 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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