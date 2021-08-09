Son dakika haberi... Kenya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda en fazla madalya kazanan Afrika ülkesi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kenya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda en fazla madalya kazanan Afrika ülkesi oldu

Son dakika haberi... Kenya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda en fazla madalya kazanan Afrika ülkesi oldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ve 23 Temmuz'da başlayıp dün sona eren 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kenya, Afrika ülkeleri arasında en fazla madalya kazanan ülke oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ve 23 Temmuz'da başlayıp dün sona eren 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kenya, Afrika ülkeleri arasında en fazla madalya kazanan ülke oldu.

Olimpiyat oyunlarında Kenyalı sporcular, 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronzla toplam 10 madalya kazandı.

Kenyalı sporculardan Emmanuel Korir 800 metrede, Faith Kipyegon 1500 metrede, Peres Jepchirchir kadınlar maraton koşusunda ve Eliud Kipchoge de erkekler maraton koşusunda altın madalya kazandı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya, toplam madalya sıralamasında ise 19'uncu sırada yer aldı.

Kenya'dan sonra Uganda, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Etiyopya, olimpiyatlarda en fazla madalya kazanan Afrika ülkeleri oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'de madalya alan sporculara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'de madalya alan sporculara tebrik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan İbrahim Çelikkol
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Kenya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda en fazla madalya kazanan Afrika ülkesi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 10:39:20. #1.15#

title