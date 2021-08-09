Son dakika haberi... Kenya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda en fazla madalya kazanan Afrika ülkesi oldu

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ve 23 Temmuz'da başlayıp dün sona eren 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kenya, Afrika ülkeleri arasında en fazla madalya kazanan ülke oldu.