Son dakika haberi... Kentsel dönüşümde uzlaşılan hak sahibi oranı yüzde 50'yi geçti
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Son dakika haberi... Kentsel dönüşümde uzlaşılan hak sahibi oranı yüzde 50'yi geçti

18.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:44
Son dakika haberi... Kentsel dönüşümde uzlaşılan hak sahibi oranı yüzde 50'yi geçti

Bir son dakika haberine göre Adıyaman merkez Mara ve Musalla mahallelerinde başlatılan 1. etap kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde hak sahipleriyle görüşerek anlaşma sağlamaya devam ediyor.

Adıyaman merkez Mara ve Musalla mahallelerinde başlatılan 1. etap kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde hak sahipleriyle görüşerek anlaşma sağlamaya devam ediyor.

Mara ve Musalla mahallelerindeki 8.5 hektarlık alanda sürdürülen 1. etap kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde hak sahipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda 147 hak sahibinin 76'sı ile sözleşme imzalayan yetkililer, şu ana kadar 12 yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte sürdürülen projenin ilk etabı için hak sahipleriyle görüşmelere devam ettiklerini belirten belediye yetkilileri, şu ana kadar hak sahiplerinin yüzde 51.7'si ile uzlaştıklarını kısa süre içerisinde de geriye kalan hak sahipleriyle uzlaşarak kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanılmasını hedeflediklerini söyledi.

Yetkililer, "12 Ekim 2020 itibariyle Musalla Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'nde hak sahipleriyle görüşmelere başlanan 1. etap kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında şu ana kadar 147 hak sahibi ile yapılan görüşmeler neticesinde 76'sı ile sözleşme imzalandı ve uzlaşma için görüşmeler devam ediyor. Bu konuda bize destek olan muhtarlarımıza ve hak sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. Uzlaşma ofisine gelemeyen hak sahiplerinin de bir an önce uzlaşma ofisine gelerek anlaşma sağlaması halinde alan kısa süre içerisinde tamamen boşaltılıp, ilgili firma tarafından yeni yapılacak olan konutların kazısına başlanacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son dakika haberi... Kentsel dönüşümde uzlaşılan hak sahibi oranı yüzde 50'yi geçti
Son dakika haberi... Kentsel dönüşümde uzlaşılan hak sahibi oranı yüzde 50'yi geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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