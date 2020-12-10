Son dakika haberi! Kentin en yoğun caddesine "2 bin kişi sınırı" getirildi
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Son dakika haberi! Kentin en yoğun caddesine "2 bin kişi sınırı" getirildi

10.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:17

Son dakika haberi: Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'ne aynı anda en fazla 2 bin kişinin girişine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'ne aynı anda en fazla 2 bin kişinin girişine izin verilmesi kararlaştırıldı.

İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplandı.

Kentin en yoğun caddelerinden olan İzzet Baysal'da, usulüne uygun maskeli olmak ve kişiler arasında sosyal mesafenin korunması şartıyla aynı anda en fazla 2 bin kişinin bulunabilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca caddede vatandaşların yüz yüze gelmesini engellemek amacıyla yürüyüşlerin kişinin kendi pozisyonuna göre caddenin sağından yapılması karara bağlandı.

Bolu Belediyesi tarafından cadde boyunca yürüyüş yönüne uygun, uyarıcı işaret ve tabelaların konulması da karara bağlandı.

Son dakika haberi! Kentin en yoğun caddesine '2 bin kişi sınırı' getirildi
Son dakika haberi! Kentin en yoğun caddesine '2 bin kişi sınırı' getirildi
Son dakika haberi! Kentin en yoğun caddesine '2 bin kişi sınırı' getirildi
Son dakika haberi! Kentin en yoğun caddesine '2 bin kişi sınırı' getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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