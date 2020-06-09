Son dakika haberi... Kenelere çıplak elle dokunmayın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Kenelere çıplak elle dokunmayın

Gelen son dakika haberlerine göre Kenelere çıplak elle dokunmayın Kırım Kongo Kanamalı Ateşihastalığının geçen yıla oranla 5 kat artış göstermesi üzerine Sivas Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdem Şenel, hayvan yetiştiricilerine ve vatandaşlara kenelere çıplak elle dokunmayın uyarısında bulundu Kırım Kongo...

09.06.2020 19:26 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:32

Kenelere çıplak elle dokunmayın

Kırım Kongo Kanamalı Ateşihastalığının geçen yıla oranla 5 kat artış göstermesi üzerine Sivas Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdem Şenel, hayvan yetiştiricilerine ve vatandaşlara kenelere çıplak elle dokunmayın uyarısında bulundu

SİVAS - Kırım Kongo Kanamalı Ateşihastalığının geçen yıla oranla 5 kat artış göstermesi üzerine Sivas Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdem Şenel, hayvan yetiştiricilerine ve vatandaşlara kenelere çıplak elle dokunmayın uyarısında bulundu.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşivakaları geçen yıla göre 5 kat artış gösterdi. Hastalık geçen yıllarda yaz aylarının gelmesiyle görülmeye başlarken bu yıl Mart ayında görülmeye başladı. Sivas ve çevre illerden KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 101 vakadan 5'i hayatını kaybetti. Vatandaşların keneyi vücutlarında gördüklerinde panik yaparak kendileri çıkarmaları ise ölüm sayısının artmasına neden oldu. Sivas Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdem Şenel, vatandaşların kendilerine veya hayvanlara yapışan keneleri çıplak elle çıkarmamalarının önemini vurguladı.

Eve dönüşte vücutta kene taraması yapılmalı

KKKA hastalığının enfekte hayvanlardan alınan mikrobun kene tarafından insanlara bulaştırılmasıyla ortaya çıktığını belirten Veteriner Hekim Şenel, vatandaşların doğada vakit geçirmelerinin ardından vücutlarında kene taraması yapmaları gereltiğini söyledi. Şenel, "Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene popülasyonu arttı. KKKA hastalığı enfekte hayvanlardan alınan mikrobun keneler vasıtasıyla insanlara bulaştırılmasıyla oluşuyor. Dünya'da 850 adet kene türü mevcut ancak bu kenelerden sadece hyalomma cinsine ait olan keneler bu hastalığı insanlara naklediyorlar. İlimizin kuzey bölgelerinde, Orta Karadeniz bölgesinde bu hastalığa çok sık rastlanıyor. Hayvan hareketlerinin gelişi güzel yapılması, dikkat edilmemesi sebebiyle de ülkenin her bir tarafında görülebilme ihtimali var Özellikle yaz aylarının gelmesi, bağ bahçede çalışan kişilerin yada piknikçilerin fazla miktarda arazide bulunması sebebiyle kenelerle karşılaşabiliyorlar. Kesinlikle vatandaşlarımızın eve dönüşlerinde vücutlarında kene var mı, yok mu diye kontrol etmesi gerekiyor. Zoonoz bir hastalık olduğu içinde veteriner sağlık çalışanlarının ve veteriner hekimler tehlike altındadır. Dolayısıyla kenelerden hayvanlarda hastalık belirtisi görülmüyor "dedi.

"Keneleri hayvanlar üzerinden çıplak elle toplamayın"

Hayvan yetiştiricilerinin keneleri elle toplamak yerine parazit ilaç kullanmaları gerektiğine vurgu yapan Şenel, kene hayvanlarda hastalık yapmadığını belirterek hayvanlarda keneden dolaylı hastalık belirtisi görülmediğini söyledi. Şenel, "Yetiştiricilerimiz ve bu işle uğraşan hayvan sahipleri kesinlikle hayvanların üzerinde bulunan hiçbir keneyi çıplak elle toplamaya kalkmasınlar. Serbest piyasada bulunan parazit ilaçlar ile hayvanlarını Haziran, Temmuz, Ağustos kenelerin çok yoğun olduğu dönemlerde hayvanlarını ilaçladıkları takdirde bu hastalığın insanlara geçmesini önleyeceklerdir. Bu ilaçlar ete ve süte kalıntı yapmazlar. İlaçlamayla hem hayvanlarını hem de kendilerini KKKA hastalığına karşı korumuş olurlar. Çıplak elle hayvanlar üzerinde bulunan kenelerle oynadıkları, patlattıkları veya topladıkları takdirde kenelerden insanlara hastalık bulaşabilir. Dolayısıyla müdahale edecek dahi olsalar kendilerini kesinlikle korumalılar, eldiven takmalılar o takdirde toplamalılar. Çıplak elle kesinlikle keneye müdahale etmemeleri gerekir. Kene hayvanlarda hastalık yapmıyor, hayvanlarda keneden dolaylı hastalık belirtisi görülmüyor. Ancak hayvanlarda gizli olarak bulunan hastalığı keneler, insanlara kan emmek suretiyle naklediyorlar" dedi.

Kene görünce panik yapmayın uyarısı

Vatandaşların kendi üzerlerinde veya hayvanlarının üzerinde kene görmeleri durumunda panik yapmamaları gerektiğini belirten Şenel, "Kesinlikle yetiştiricilerimize, sağlık çalışanlarımıza, hayvan severlerimize buradan söylüyorum, panik yapmayacaklar. Hayvanların üzerinde kene varsa ilaçlamak suretiyle o keneleri yok edecekler. Eğer kendi üzerlerinde kene varsa kesinlikle çıplak elle dokunmadan bir sağlık kuruluşuna başvuracaklar" dedi.

Son dakika haberi... Kenelere çıplak elle dokunmayın

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Haber
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
AK Parti, Meclis'te 'Ayasofya ibadete açılsın' önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Engin Altay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Simge Sağın Fatma Girik Yasmin Erbil Gülben Ergen
Spor Jose Sosa Metin Oktay Bülent Uygun Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kenelere çıplak elle dokunmayın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 20:07:47. #1.15#
title