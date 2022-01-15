ADANA'DAKİ 'KENE OPERASYONU'NDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEDE

ADANA (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün 28 ilde düzenlediği 'Kene Operasyonu' kapsamında Adana'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığı ekipleri, ülke genelinde acil nakit paraya ihtiyacı olan kişilere pos cihazı kullanarak komisyon karşılığı ve senet düzenleyip para veren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İl Cumhuriyet Başsavcılıkları 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 160 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine KOM Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara ve Adana başta olmak üzere 28 ilde 'Kene' ismiyle operasyon düzenledi.

ADANA'DA 15 SUPHELI GOZALTINA ALINDI

Adana'da belirlenen 16 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında kuyumcuların da bulunduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 22 POS cihazı, 177 kredi ve banka kartı, 92 bin 295 TL, 107 bin TL değerinde 2 çek ve 1 senet, farklı kişilere ait 2 tapu belgesi, çok sayıda kredi ödeme belgesi ve borç notlarının bulunduğu 4 ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 8'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 7'si ise adliyeye sevk edildi.