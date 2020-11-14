Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: "Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: "Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok."

14.11.2020 10:31 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:35
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti:

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da Yunus E., husumetli olduğu Ahmet K. ve Nuri H.'yi sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak, yaraladı.

BURSA'da Yunus E., husumetli olduğu Ahmet K. ve Nuri H.'yi sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Kaçan Yunus E.'nin olayı duyup gelen

ve gözyaşı döken annesini yaralı Ahmet K., "Gözyaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok" diyerek, teselli etmeye çalıştı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 12. Çiçek Sokak'ta meydana geldi. Yunus E., husumetli olduğu Ahmet K. ve Nuri H.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ahmet K. ve Nuri H., kanlar içinde yere yığılırken, 

Yunus E. koşarak kaçtı.  'BENİ DEĞİL NURİ'Yİ ALIN'Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıların  arkadaşları Ahmet K. ve Nuri H.'ye kıyafetleriyle tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Ahmet K., gelen sağlık ekiplerine "Beni değil Nuri'yi alın" diyerek, yaralı arkadaşının sedyeye taşınmasına yardım etti.'GÖZYAŞINA KIYAMAM ANAM, SENLİK BİR DURUM YOK'Oğlunun silahlı saldırıya karıştığını öğrenerek olay yerine gelen Yunus E.'nin adı öğrenilemeyen annesi ise yaralı Ahmet K.'ya "Kim vurdu sizi?" diye sordu. Ahmet K. da "Senin oğlun vurdu, üzerinde pompalı tüfekle bıçak vardı annecim. Bir mevzu vardı karşımıza çıktılar. Yaralı arkadaş gidici, katil olacak çocuğun geçmiş olsun. Sen de anasın yanlış anlama beni, ama sıkıntı" diye konuştu. Anne ağlamaya başlayınca da yaralı Ahmet K., "Gözyaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok" diyerek, teselli etmeye çalıştı.

Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri H.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: 'Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.'
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: 'Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.'
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: 'Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.'
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: 'Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.'
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: 'Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.'
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: 'Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.'
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: 'Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.'
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: 'Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.'
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: 'Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.'
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: 'Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.'
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: 'Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.'
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: 'Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

İlgili Haberler

İzmir'de eski eşinin arkadaşını vuran bir kişi intihar etti
İzmir'de eski eşinin arkadaşını vuran bir kişi intihar etti
Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi konuştu
Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi konuştu
İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek
İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Kamala Harris Abdülhamit Gül Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola İdil Fırat Mert Fırat Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Türk Medya Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: "Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 10:41:02. #1.14#
title