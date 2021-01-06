Son dakika haberi! Kendisini polis olarak tanıtan kişiye 30 bin lirasını kaptırdı
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Son dakika haberi! Kendisini polis olarak tanıtan kişiye 30 bin lirasını kaptırdı

06.01.2021 09:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:16
Son dakika haberi! Kendisini polis olarak tanıtan kişiye 30 bin lirasını kaptırdı

Son dakika gündem haberi: Edirne'de bir kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldı.

Edirne'de bir kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesinde yaşayan H.G'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, bu kişiye, hesabına bloke konulduğunu ve belirtilen hesaba para göndermesi gerektiğini söyledi.

H.G, bankaya giderek şüphelinin gönderdiği hesap numarasına 30 bin lira yolladı.

Bankadan çıktıktan sonra dolandırıldığını anlayan H.G, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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