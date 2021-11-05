Son dakika haberi... Kendisini durduran polise mukavemet gösteren sürücü gözaltına alındı

EDİRNE (İHA) - Edirne'de uygulama noktasında kendisini durdurduğu polise mukavemette bulunan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

İddialara göre, Edirne şehir merkezi Talatpaşa Caddesi'nde trafik uygulaması yapan trafik polisleri, seyir halindeki motosiklet sürücüsü A.A.'yı durdurdu. Evrak kontrolü yapan polis memuru ile tartışan sürücü A.A. ardından polis memuruna mukavemet gösterdi. Trafik polislerinin takviye polis istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü A.A. gözaltına alındı. Olay yerine çağrılan çekici ile motosiklet yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

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