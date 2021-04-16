Son dakika haberi... Kendisini darp etmeye çalışan şahsı öldüren kadın adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi... Kendisini darp etmeye çalışan şahsı öldüren kadın adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Kendisini darp etmeye çalışan şahsı öldüren kadın adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da daha önce aralarında husumet bulunan ve kendini darp etmeye çalıştığı iddia edilen şahsı av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın ve olayın tanığı adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da daha önce aralarında husumet bulunan ve kendini darp etmeye çalıştığı iddia edilen şahsı av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın ve olayın tanığı adliyeye sevk edildi.

Olay, Ataköy Mahallesi Kümeevler mevkiindeki bir çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A.'nın (31) Ataköy Mahallesi'nde çoban olarak çalıştığı çiftlik evine alkollü şekilde gelen Medet Akdoğan (33), kendisinden hayvan istedi. İddiaya göre, genç kadın Akdoğan'ın bu isteğini geri çevirince ikili arasında tartışma yaşanırken, daha sonra Akdoğan hayvan veremeyeceğini belirten N.A.'yı darp etmeye çalıştı. Bunun üzerine N.A. çobanlık yaparken yanında olan av tüfeğiyle Akdoğan'a 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan Akdoğan, müdahaleye rağmen vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden şahsın 19 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, suç aletiyle birlikte zanlı N.A.'yı ve olaya tanıklık eden çiftlik sahibi A.T.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından cinayet zanlısı kadın ile olayın tanığı A.T., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Akdoğan'ın 19 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi... Kendisini darp etmeye çalışan şahsı öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... Kendisini darp etmeye çalışan şahsı öldüren kadın adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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