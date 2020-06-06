Son dakika haberi! Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı (2) Son dakika haberleri... OLAY ANI KAMERADAAntalya'nın Manavgat ilçesinde, S.D.'nin, Suriye uyruklu Ömer Şeyh'i sigara vermediği için bıçaklayarak ağır yaraladığı olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

OLAY ANI KAMERADA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, S.D.'nin, Suriye uyruklu Ömer Şeyh'i sigara vermediği için bıçaklayarak ağır yaraladığı olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, Ömer Şeyh'e yaklaşan S.D. ve yanındakiler, Suriyeli genci darbediyor. Göğsünü tutarak yere yığılan Ömer Şeyh'e çevredekilerin yardım etmesi ile sağlık ekiplerinin müdahale etmesi yer alıyor.

Kaynak: DHA