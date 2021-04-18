Kendilerine polis süsü vererek 1 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
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Kendilerine polis süsü vererek 1 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da kendilerine polis süsü vererek vatandaşları 1 milyon liraya yakın dolandıran çete, düzenlenen operasyonla çökertildi.

İstanbul'da kendilerine polis süsü vererek vatandaşları 1 milyon liraya yakın dolandıran çete, düzenlenen operasyonla çökertildi. Şahısların kendilerine sahte polis süsü vererek arama yaptığı anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da kendilerine polis süsü verip 10 farklı olayda 1 milyon liraya yakın vurgun yapan çeteye yönelik polis çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 3 Nisan Cumartesi günü belirlenen adreslere yapılan baskında şüphelilerden Javad J. polislere bıçak çekti. Ekipler şahsı etkisiz hale getirerek toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Davut M., Javad J., Nadir H., Sara C., Nergiz H. ve Yasin H., yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların kendilerine sahte polis süsü vererek arama yaptığı anlar ise kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde beyaz arabanın içinde bekleyen şüpheliler, yoldan geçen 3 kişiyi durdurarak üzerlerini arayıp paralarını alıyor.

-İHA-

Kendilerine polis süsü vererek 1 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
Kendilerine polis süsü vererek 1 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
Kendilerine polis süsü vererek 1 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
Kendilerine polis süsü vererek 1 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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