Son dakika haberi | "Kendi güvenliğimizi sağlamak için önlemler almak zorundayız" Son dakika haberi... Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "NATO'nun askeri alt yapısı sınırlarımıza yaklaştıkça daha dikkatli davranıyoruz.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "NATO'nun askeri alt yapısı sınırlarımıza yaklaştıkça daha dikkatli davranıyoruz. Kendi güvenliğimizi sağlamak için önlemler almak zorundayız" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, NATO'nun askeri alt yapısını genişletmesine yönelik başkent Moskova'da gazetecilere açıklamada bulundu. NATO'nun Ukrayna'ya Geliştirilmiş Fırsatlar Ortağı statüsü verilmesine ilişkin açıklama yapan Peskov, "NATO'nun diğer ülkeler üzerindeki etki alanını genişletme adımları Avrupa'daki istikrarı ve güvenliği artırmıyor" dedi. Moskova yönetiminin, birliğin Rusya sınırına olan yakınlığını iyi bildiğini ifade eden Peskov, "Buna dikkat ettik" dedi.

Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"NATO'nun askeri alt yapısı sınırlarımıza yaklaştıkça daha dikkatli davranıyoruz. Kendi güvenliğimizi sağlamak için önlemler almak zorundayız. NATO'nun farklı formatlarda yeni ülkeleri içine almasıyla ilgili süreçleri dikkatle takip ediyoruz. Bunun Avrupa'da güvenliği ve istikrarı güçlendirdiğine inanmıyoruz"

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna'ya Geliştirilmiş Fırsatlar Ortağı statüsü verldiğini açıklamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA