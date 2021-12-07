Son dakika haberi: Kendi evini ateşe verip kayıplara karıştı

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, yaşadığı evi yakarak kayıplara karıştı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1954 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muzaffer Ç., yaşadığı evi ateşe verdi. Şahıs, daha sonra evden çıkarak kayıplara karıştı. Evin yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde başka kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı evde inceleme yaparken, polis ekipleri evi yakıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

(Mustafa Uslu/ İHA)