Son dakika haberi... Kemoterapi gören çocuklar için oyuncak kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kemoterapi gören çocuklar için oyuncak kampanyası

Son dakika haberi... Kemoterapi gören çocuklar için oyuncak kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, lösemili çocuklar için başlatılan 'oyuncak' kampanyası olumlu sonuç verdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, lösemili çocuklar için başlatılan 'oyuncak' kampanyası olumlu sonuç verdi.

Ahi esnafının desteklediği eğitimcilerin kampanyası ile lösemi tedavisi gören çocuklar 23 Nisan'da oyuncaklarına kavuşacak. Oğlu da lösemiye yakalanan Şenol Dönmez, Anadolu Eğitim Sendikasının desteği ile 'Kemoterapi gören çocuklar için oyuncak' kampanyası başlattı. Kırşehir'de esnafların gönüllü destek verdiği projede lösemi tedavisi gören çocuklar için Anadolu Eğitim Sendikası, oyuncak talep etti.

23 Nisan'a oyuncakları çocuklarla buluşturacaklar.

Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Ramazan Kırboğa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında toplanan oyuncakları çocuklarla buluşturacaklarını söyledi.

Kırboğa, "Lösemi tedavisi gören çocuklarımızı oyuncakla sevindireceğiz. Şenol Dönmez hocamızın evini oyuncak toplama merkezi olarak kullandık. Başlattığımız kampanyaya bu denli talep olacağını bizlerde düşünmemiştik. Bizler de mahcup olduk" dedi.

Evin bir odası oyuncak doldu

Sosyal Bilimler Öğretmeni Şenol Dönmez yürütücülüğünü yaptığı kampanyada oyuncakları evinde topladı. Evinin bir odasını oyuncaklarla dolduran Dönmez'e yaşadığı süreçte sendika yöneticileri destek oldu.

Tedavi gören kendi çocuğunun kendisine sosyal sorumluluk projesi kapılarını açtığını aktaran Dönmez, "Kanser tedavisi gören çocuklar için farklı projeler tasarlıyorum. Projeleri de hayata geçirmeyi düşünüyorum. Bu çocukların durumuna çok yabancıydım, bu süreci kendi çocuğumun tedavi süreci ile gördüm" diye konuştu.

Çocuğunun tedavi süreci ile birlikte kendine çocukların mutlu olmaları adına söz verdiğini anlatan Dönmez, "Çocukların sevinme duygusu ile harekete geçtim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile çocukların oyuncaklara sevineceklerini düşündüm. Bir oda dolusu oyuncak oldu. İnsanlar, Türkiye'nin bir çok yerinden kampanyaya destek sundu" ifadelerini kullandı.

Dönmez, oğlu Ömer Sait'in geçirdiği rahatsızlıkla birlikte lösemili çocuklar için kampanyalar düzenliyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi? Kaç gün tatil var?
22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi? Kaç gün tatil var?
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da liselere tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi?
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da liselere tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Antony Blinken Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Burak Sergen Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Muslera Ali Koç Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kemoterapi gören çocuklar için oyuncak kampanyası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:10:46. #1.15#

title