Son dakika haberi: Kemer'de korkutan hortum cep telefonu kamerasında

Kemer'de korkutan hortum cep telefonu kamerasında

Deniz üzerinde 15 dakika etkili oldu

ANTALYA - Antalya'nın Kemer İlçesi'nde deniz üzerinde etkili olan hortum korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 15 dakika süren hortum karaya ulaşmadan son buldu.

Hortum, Kemer İlçesi'nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Deniz üzerinde meydana geldiği öğrenilen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü. O anlar ise vatandaşların cep telefonları kamerası tarafından kaydedildi. Hortum deniz üzerinden karaya ulaşmadan son buldu. Hortumun karaya ulaşmaması ise büyük bir facianın önüne geçti. O anları kayda alan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşların, "Allah sonumuzu hayır etsin. Baya büyük abi hortum. İyi fark ettim, ben bakmıyordum o tarafa. Şimdi bu hortumun önünde yat mat varsa ne olur. Açıkta herhalde bu bayağı açıkta" sözleri dikkat çekti.