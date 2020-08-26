Son dakika haberi | Kemer'de aranan şahıs Nevşehir'de tutuklandı Son dakika haberleri: Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliğince Kemer Adli makamlarınca hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliğince Kemer Adli makamlarınca hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan şahıslar büro amirliği görevlilerince Nüfus Müdürlüğünde işle yaptığı sırada şahsın Kemer Adli makamlarınca resmi belgede sahtecilik suçundan arandığı 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmesinin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA