Son dakika haberi! Kemer Belediyesi'nden devlet hastanesine araç desteği
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Son dakika haberi! Kemer Belediyesi'nden devlet hastanesine araç desteği

10.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:06
Son dakika haberi! Kemer Belediyesi'nden devlet hastanesine araç desteği

Son dakika habere göre Kemer Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Kemer Devlet Hastanesi'ne araç desteği sağladı.

Kemer Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Kemer Devlet Hastanesi'ne araç desteği sağladı.

Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesine Covid-19 vakalarının takibinin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapabilmesi için Kemer Devlet Hastanesi'ne araç ve şoför desteği ihtiyacını bildirdi. Kemer Belediyesi, bir adet araç ve şoför desteği sağladı.

Belediye tarafından sağlanan aracı, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç'a teslim etti. Kaymakam Dayanç, araç desteğinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür ederek, vatandaşların pandemi kurallarına riayet etmesi gerektiğinin altını çizdi. - ANTALYA

Son dakika haberi! Kemer Belediyesi'nden devlet hastanesine araç desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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