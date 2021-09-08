Son dakika haberi! Kemalpaşa'da orman yangını (1)
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Son dakika haberi! Kemalpaşa'da orman yangını (1)

Son dakika haberi! Kemalpaşa'da orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Kemalpaşa'nın Karabel Mahallesi yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın başladı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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