Son dakika haberi... Kemal Ademi, Khimki'ye transfer oldu
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Son dakika haberi... Kemal Ademi, Khimki'ye transfer oldu

Son dakika haberi... Kemal Ademi, Khimki'ye transfer oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisiyle birlikte Khimki'ye transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisiyle birlikte Khimki'ye transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Rusya Ligi takımlarından FK Khimki'ye transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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