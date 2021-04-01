Son dakika haberi... Keklik avına çıkan şahıs ölü bulundu
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Son dakika haberi... Keklik avına çıkan şahıs ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Keklik avına çıkan şahıs ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da keklik avına giden ve haber alınamayan şahıs yapılan aramada ölü olarak bulundu.

Elazığ'da keklik avına giden ve haber alınamayan şahıs yapılan aramada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 02.00'da Maden ilçesine bağlı Kaşlıca köyünde keklik avına giden 3 çocuk babası Sacit Konat'dan (58) uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve köylülerin yaptığı arama çalışmasında Konat, öğlen saatlerinde köyün 6 kilometre uzağında dağlık alanda ölü olarak bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Konat'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kalp krizi sonucu öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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