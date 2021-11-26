Son dakika haberi! Keçiören'de apartmandaki patlamada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi! Keçiören'de apartmandaki patlamada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Keçiören'de apartmandaki patlamada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Keçiören ilçesinde tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'ndan ağır yaralı olarak çıkarılan 5 yaşındaki Husame Kılı, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'ndan ağır yaralı olarak çıkarılan 5 yaşındaki Husame Kılı, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki Onbirler Apartmanı'nın giriş katında 18 Kasım'da saat 22.55'te mutfak tüpünden kaynaklanan patlama meydana gelmiş, bir kısmı çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan 6 kişiden baba ve 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

Enkazdan ağır yaralı çıkarılan Iraklı Türkmen aileden 5 yaşındaki Husame Kılı ise hastanede tedavi altında alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, durumu ağır olan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan küçük çocuk, dün yaşamını kaybetti.

Hamile olan annenin ise tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

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AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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