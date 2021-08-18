Son dakika haberi... Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Sinop'taki selzedelere bir tır yardım malzemesinin gönderileceğini duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Sinop'taki selzedelere bir tır yardım malzemesinin gönderileceğini duyurdu

Son dakika haberi... Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Sinop'taki selzedelere bir tır yardım malzemesinin gönderileceğini duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi: Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için hazırlanan, içinde muhtelif gıda ürünü ve içme suyunun bulunduğu bir tır dolusu malzemenin yola çıktığını bildirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için hazırlanan, içinde muhtelif gıda ürünü ve içme suyunun bulunduğu bir tır dolusu malzemenin yola çıktığını bildirdi.

Keçiören Belediyesi tarafından afet bölgelerine yönelik gıda ve içme suyu destekleri kapsamında Sinop'a gönderilmek üzere yardım tırı hazırlandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sel bölgelerine hizmet vermeyi sürdürdüklerini, ihtiyaç duyulan her türlü muhtelif yaşam malzemelerinin afet bölgelerine gönderilmeye devam edeceklerini aktardı.

Altınok, yangında, selde her zaman el ele vererek, tek yürek olarak mağdur vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Bundan sonra da afet bölgelerimize her türlü maddi manevi hizmetlerimiz devam edecek. Rabbim bu tür felaketlerden ülkemizi, devletimizi ve milletimizi korusun. Sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi tarafından, belediye tarafından Kastamonu Bozkurt'a da 7 iş makinesi ve bir tır dolusu içme suyunu gönderdikleri yardımın yerine ulaştığı ve belediye ekiplerinin Bozkurt'taki hummalı çalışmalarına devam ettikleri bilgisi verildi. - ANKARA

Son dakika haberi... Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Sinop'taki selzedelere bir tır yardım malzemesinin gönderileceğini duyurdu
Son dakika haberi... Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Sinop'taki selzedelere bir tır yardım malzemesinin gönderileceğini duyurdu
Son dakika haberi... Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Sinop'taki selzedelere bir tır yardım malzemesinin gönderileceğini duyurdu
Son dakika haberi... Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Sinop'taki selzedelere bir tır yardım malzemesinin gönderileceğini duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sel felaketinde hayatını kaybeden anne kız, ardında hüzün bıraktı
Sel felaketinde hayatını kaybeden anne kız, ardında hüzün bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Berkay Cimilli İbo Işın Karaca Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Sinop'taki selzedelere bir tır yardım malzemesinin gönderileceğini duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 15:58:42. #1.15#

title