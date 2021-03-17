Son dakika haberi: Kebap ustası menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekledi, vatandaşlar sipariş için sıraya girdi

Son dakika habere göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kebap salonu işleten Hikmet Ölçer, yeni kontrollü normalleşmeyle birlikte masa müşterilerine vücut direncini artırıyor diye kebap ve tavuk şiş ile birlikte ızgarada pişirdiği bıldırcın eti de sunuyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kebap salonu işleten Hikmet Ölçer, yeni kontrollü normalleşmeyle birlikte masa müşterilerine vücut direncini artırıyor diye kebap ve tavuk şiş ile birlikte ızgarada pişirdiği bıldırcın eti de sunuyor.

Korona virüs risk değerlendirmesi haritasına göre, yüzde 50 kapasiteyle 07.00-19.00 saatleri arasında masa müşterileri almaya başlayan restoran, lokanta ve kafe gibi işletmeler menülerine alternatif ürünler katarak cirolarını yükseltmeye çalışıyor. Kızıltepe'de kebap salonu işleten Hikmet Ölçer, bu kapsamda protein ve vitamin bakımından oldukça zengin olan ve vücut direncini artıran bıldırcın etini menüsüne ekledi. Bıldırcın etinin faydalarını duyan müşteriler gün geçtikçe çoğalmaya başlayınca Ölçer, artık siparişlere yetişemez oldu.

"Vücut direncini yükseltir"

Bıldırcınların faydalarının saymakla bitmeyeceğini anlatan Hikmet Ölçer, "Bıldırcınlarımız bize Mersin'den taze taze geliyor. Faydaları ağrı kesici özelliği görür, kum ve taş dökülmesini kolaylaştırır, protein ve vitamin açısından zengin bir ettir, vücut direncini yükseltir, akciğer sağlığını korur, hastalı hücreleri onarır, bağırsakları parazitlerden temizler, afrodizyak etkisi yüksektir ve kemik gelişimine destek olur. Hazırladığımız bir sosla terbiye edip birkaç saat beklettikten sonra ızgaraya koyuyoruz. Özel müşterilerimiz var. Bunun için geliyorlar. Bazen olmadığı zaman yine de yetiştirmeye çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar geliyor kalmadığı zaman 'Niye çok getirmiyorsunuz?' diyor. Kargoyla geldiği zaman 1-2 günde tükeniyor" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı