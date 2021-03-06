Son dakika haberi: Keban'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Keban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ile gerçekleştirilen denetimde, restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerlerde, vatandaşlarla bir araya geldi, tedbirlerle ilgili bilgilendirme ve denetlemede bulundu.

Kaymakam Akbulut, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda ilçe halkını ve esnafını hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan