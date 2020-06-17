Son dakika haberi... Keanu Reeves en yüksek bağışı yapan hayranıyla 15 dakika görüntülü konuşacak
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Son dakika haberi... Keanu Reeves en yüksek bağışı yapan hayranıyla 15 dakika görüntülü konuşacak

Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Keanu Reeves, kanserli çocuklar için düzenlenen yardım kampanyasında en yüksek bağış yapan hayranıyla 15 dakika internet üzerinden görüşecek.

Son dakika haberi... Keanu Reeves en yüksek bağışı yapan hayranıyla 15 dakika görüntülü konuşacak
17.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:55

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Keanu Reeves, kanserli çocuklar için düzenlenen yardım kampanyasında en yüksek bağış yapan hayranıyla 15 dakika internet üzerinden görüşecek.

Matrix ve John Wick filmlerinin yıldızı Reeves, kanserli çocuklar yararına düzenlenen bir açık artırmaya katıldı. 22 Haziran'a kadar devam edecek açık artırmayla elde edilen gelir, kanserli çocukların tedavisinde kullanılacak. Reeves, en yüksek bağışı yapanla 6 Temmuz'da 15 dakika boyunca Zoom programı aracılığıyla görüşecek.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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