Son dakika haberi: Kazı çalışmasında üzerine duvar devrilen işçi öldü Son dakika haberleri: GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, su arızasını gidermek için yapılan kazı çalışması sırasında üzerine beton duvar devrilen belediye işçisi Ercan Kılıç (23), hayatını kaybetti.

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, su arızasını gidermek için yapılan kazı çalışması sırasında üzerine beton duvar devrilen belediye işçisi Ercan Kılıç (23), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Köseli Mahallesi'nde meydana geldi. Su arızasını gidermek için ilçe belediyesi ekiplerince yapılan kazı çalışması sırasında beton duvar, aniden çöktü. Çöken duvarın altında kalan belediye işçisi Ercan Kılıç, ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde bulunan arkadaşları tarafından yapılan Kılıç, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eynesil Belediyesi'nde yaklaşık 10 ay önce işe başlayan Ercan Kılıç, bugün ilçede toprağa verildi.

- Eynesilgiresun

Kaynak: DHA