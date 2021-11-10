Son dakika haberi! Kazı çalışmaları devam eden Kurul Kalesi turizme kazandırılacak

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kazı çalışmalarının yürütüldüğü Kurul Kalesi'nden çıkan eserleri camekan içerisinde sergilemek istediklerini belirterek, "Burayı 12 ay hem kazılacak hem de gezilebilecek bir merkez haline getiriyoruz." dedi.

Güler, 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere, kalede yürütülen kazı çalışmalarında şimdiye kadar önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Tarihe ışık tutan eserlerin çıktığı Kurul Kalesi'ni kısa süre içerisinde kent turizmine kazandırarak vatandaşların ziyaretine açmayı planladıklarına işaret eden Güler, bu çalışmalarda da sona gelindiğini aktardı.

Güler, çalışmalar tamamlandığında Kurul Kalesi'nin önemli bir çekim merkezi haline geleceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burada muhteşem bir manzarayla karşı karşıyayız. Kurul Kalesi'ni hem şehrimizin hem ülkemizin hem de insanlığın dikkatine sunmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Buralar bizim için çok önemli destinasyon noktaları, aynı zamanda tarihle bağımızı güçlendiren zaman köprüleridir. Çalışmalar tamamlandığında burası bambaşka bir cazibe merkezi olacak."

Çıkan eserleri bir müzede sergileyeceklerini belirten Güler, "Kurul'un eteğinde, Ordu'dan bakıldığında görülebilecek bir müze çalışmamız olacak. Dolayısıyla burayı çok önemli bir merkez haline getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Güler, kazı alanının üstünün kapatılarak 12 ay ziyarete açık hale getirileceğine dikkati çekerek, "Buranın üstünü kapatıyoruz ve alanı ışıklandıracağız. Düzenli programlarla burayı hem bir gezi hem de inceleme bölgesi olarak ziyarete açmak istiyoruz. Burada gerçekten çok ilginç eserler mevcut. Çıkan eserleri camekan içerisinde sergilemek istiyoruz. Burayı 12 ay hem kazılacak hem de gezilebilecek bir merkez haline getiriyoruz." diye konuştu.