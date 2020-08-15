Son dakika haberi | Kazdağlarında orman yangını (2) - BALIKESİR
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Son dakika haberi | Kazdağlarında orman yangını (2) - BALIKESİR

Son dakika haberine göre Balıkesir'de Kazdağlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

15.08.2020 03:33 | Son Güncelleme: 15.08.2020 04:17

Balıkesir'de Kazdağlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında yer alan Kartal Çeşmesi mevkisinde orman yangını çıktı.

Bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 6 arazöz ile çok sayıda personel sevk edildi.

Çevre illerden de takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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Son dakika haberi | Kazdağlarında orman yangını (2) - BALIKESİR

Kaynak: AA

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